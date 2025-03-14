Mein dunkles Geheimnis
Folge 88: Mein fremder Freund
22 Min.Ab 12
Die Kindergärtnerin Sandra trifft der Schlag, als sie zufällig ihren Freund mit einer unbekannten Schönen beim Shopping trifft. Zwar versichert Eric, dass die fremde Frau nur seine Kollegin sei, doch sein Verhalten sagt etwas anderes. Plötzlich geht er zum Sport und muss ständig länger arbeiten. Dann überrascht Sandra Eric dabei, wie er der fremden Frau einen Heiratsantrag macht. Ist Eric ein skrupelloser Lügner oder steckt etwas ganz anderes hinter seinem seltsamen Verhalten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein dunkles Geheimnis
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1