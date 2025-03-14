Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 94
23 Min.Ab 12

Alicia wurde vor vier Monaten von einem Auto angefahren und sitzt seitdem im Rollstuhl. Der Fahrer beging Fahrerflucht und konnte bisher nicht gefunden werden. Dann glaubt Alicia, in dem Hotelier Boris den Unfallfahrer erkannt zu haben. Um Boris zu überführen, bewirbt sie sich für einen Beraterjob in seinem Hotel. Doch Alicias Freundin Ina versucht mit allen Mitteln, sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Die 30-Jährige wird misstrauisch. Hat Ina etwas zu verbergen?

