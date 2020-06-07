Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenglück in Virginia

Ein Ehepaar sucht am Strand des Küstenorts Cape Charles in Virginia einen Altbau mit Charakter und Charme. Die beste Freundin ist Maklerin und hilft den beiden. Sie finden ein Anwesen am Wasser, das dringend renoviert werden muss. Jetzt hoffen sie, es in ihr Traumhaus umbauen zu können.

