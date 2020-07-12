Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Haus am Strand

Mehr Meer geht nicht

HGTVFolge vom 12.07.2020
Mehr Meer geht nicht

Mehr Meer geht nichtJetzt kostenlos streamen

Mein Haus am Strand

Folge vom 12.07.2020: Mehr Meer geht nicht

42 Min.Folge vom 12.07.2020

Künstlerin Kitty und Ladenbesitzer Don suchen ein Ferienhaus am Strand in Gulf Shores, AL. Sie finden eines in ihrer Traumlage - und wollen der veralteten Immobilie einen brandneuen Look verpassen, der zu ihrem farbenfrohen Stil passt. Dabei müssen sie kreativ werden, um ihre Wünsche auch in ihrem Budget zu verwirklichen.

Alle verfügbaren Folgen