Mein Haus am Strand
Folge vom 28.06.2020: Ein Haus für Fünf
42 Min.Folge vom 28.06.2020
Jeremy und Lyndsey suchen ein Haus in Surfside Beach. Um in Zukunft die Zeit mit ihren drei Kindern perfekt zu nutzen, wollen sie in dem familienfreundlichen Ort leben. Nachdem sie lange auf ihren Traum vom Leben am Meer gespart haben, ist es endlich soweit. Sie sind bereit für die Haussuche und die Renovierung ihres Strandhauses.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.