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Mein Haus am Strand

Wunschhaus am Westport

HGTVFolge vom 14.06.2020
Wunschhaus am Westport

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Mein Haus am Strand

Folge vom 14.06.2020: Wunschhaus am Westport

42 Min.Folge vom 14.06.2020

Der ruhige Ort Westport in Washington ist eine Perle am Pazifik. Viele Häuser kosten hier über eine Million Dollar. Aber Amy und Randy hoffen auf ein Wochenenddomizil am Strand für 175.000 Dollar inklusive Renovierung, um schöne Stunden mit ihren Kindern verbringen zu können. Doch als sie ihr Traum-Ferienhaus finden, müssen sie ihr Budget überdenken: Die Renovierungen kosten mehr als geplant.

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