Mein Haus am Strand

Ein Haus für sechs

HGTV Folge vom 05.07.2020
Ein Haus für sechs

Mein Haus am Strand

Folge vom 05.07.2020: Ein Haus für sechs

42 Min. Folge vom 05.07.2020

Sandy und Steph suchen nach einem Strandhaus in dem versteckten Paradies North Fork auf Long Island. Die sechsköpfige Familie möchte in ihrem Hideaway vom stressigen Alltag runterkommen und die Zeit am Meer genießen. Sie finden einen Rohdiamanten und haben große Pläne. Das Haus soll einen hellen, einladenden Look erhalten. Wird das Projekt trotz endlosen Ideen und ihrem begrenzten Budget erfolgreich verlaufen?

