HGTV
42 Min.

Ein Familienprojekt in Florida: Die Brüder Phillip und Tim sind seit vielen Jahren in der Immobilienbranche tätig und suchen zusammen ein Domizil am Strand. Da Tims Frau Erika Familie in Oklahoma hat, soll das Haus für alle Familienmitglieder zusammenführen. Nach einer langen Suche finden sie ein Haus, das perfekt passt. Die Renovierungsarbeiten stellen alle auf die Probe.

