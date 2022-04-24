Folge vom 24.04.2022
Die Trümmer-Diven von North Padre IslandJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 24.04.2022: Die Trümmer-Diven von North Padre Island
45 Min.Folge vom 24.04.2022
Linda entdeckte ihre Leidenschaft fürs Renovieren, als sie ihre Bar auf eigene Faust vergrößerte. Inzwischen ist sie auch Bauunternehmerin und saniert nebenbei Häuser. Die nächste Renovierung soll für sie selbst stattfinden. Linda wünscht sich eine Oase des Friedens in North Padre Island, um sich am Strand zu erholen. Mit einer befreundeten Maklerin sucht sie nach einem ebenerdigen Haus am Kanal mit bestenfalls vier Zimmern und einer offenen Küche für 450.000 Dollar, das sie zu ihrem Traumhaus machen kann. Dann macht sich Linda an die Renovierung und ihre Freundinnen helfen tatkräftig mit, um aus dem altmodischen Haus ein harmonisches Strandhaus mit goldfarbenen Details zu machen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.