Mein Haus am Strand
Folge vom 16.04.2023: Schweiß, Blut und Tränen
44 Min.Folge vom 16.04.2023
Der ruhige Küstenort Rocky Point liegt auf Long Island. Hier wechseln sich Wald und Strand harmonisch ab, was die Preise der Immobilien in die Höhe treibt. Doch Sara und Justin sind auf der Jagd nach einem Strandhaus für höchstens 450.000 Dollar inklusive Renovierung. Die beiden haben zwei Kinder und wollen ihre Wochenenden als Familie in der Natur verbringen. Das Traumhaus der Familie hat vier Schlafzimmer, zwei Bäder, eine große Küche und einen Garten. Kann Maklerin Evelyn das Unmögliche möglich machen und ein Schnäppchenhaus finden, in das das Paar investieren möchte?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.