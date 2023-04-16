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Mein Haus am Strand

Schweiß, Blut und Tränen

HGTVFolge vom 16.04.2023
Schweiß, Blut und Tränen

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Mein Haus am Strand

Folge vom 16.04.2023: Schweiß, Blut und Tränen

44 Min.Folge vom 16.04.2023

Der ruhige Küstenort Rocky Point liegt auf Long Island. Hier wechseln sich Wald und Strand harmonisch ab, was die Preise der Immobilien in die Höhe treibt. Doch Sara und Justin sind auf der Jagd nach einem Strandhaus für höchstens 450.000 Dollar inklusive Renovierung. Die beiden haben zwei Kinder und wollen ihre Wochenenden als Familie in der Natur verbringen. Das Traumhaus der Familie hat vier Schlafzimmer, zwei Bäder, eine große Küche und einen Garten. Kann Maklerin Evelyn das Unmögliche möglich machen und ein Schnäppchenhaus finden, in das das Paar investieren möchte?

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