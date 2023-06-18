Das gesprengte RenovierungsbudgetJetzt kostenlos streamen
Mein Haus am Strand
Folge vom 18.06.2023: Das gesprengte Renovierungsbudget
45 Min.Folge vom 18.06.2023
Patrick und Chad gehen in Lusby, Maryland, auf die Suche nach einem Strandhaus. Der Ort ist ein Traum für jeden Bootsliebhaber und die nahe gelegene Insel Solomons Island lockt mit netten Restaurants, Bars und Geschäften. Das Ehepaar verliebte sich kurz nach ihrem Kennenlernen gemeinsam in die Gegend nahe ihrem Wohnort Washington und nun möchten sie ein Ferienhaus für maximal 625.000 Dollar kaufen. Doch Immobilien am Wasser sind teuer und so hoffen sie, ein Angebot für ein Grundstück zu finden, das sie mit einem Umbau in ihr persönliches Paradies verwandeln können.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.