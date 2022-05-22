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Mein Haus am Strand

Strandoase auf Hilton Head Island

HGTVFolge vom 22.05.2022
Strandoase auf Hilton Head Island

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Mein Haus am Strand

Folge vom 22.05.2022: Strandoase auf Hilton Head Island

44 Min.Folge vom 22.05.2022

Hilton Head Island ist dank seiner Golfplätze, Fahrradwege mit Meerblick und traumhafter Natur einer der beliebtesten Orte an der Ostküste. Hier suchen Lindsay und Kyle nach einer Wohnung mit drei Zimmern – für 350.000 Dollar inklusive Renovierung. Es wird schwierig, auf dem florierenden Markt eine bezahlbare, moderne und schicke Immobilie zu finden, aber sie haben Glück! Die Renovierung vor Beginn der Hauptsaison fertigzustellen, stellt eine noch größere Herausforderung dar.

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