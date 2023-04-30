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Mein Haus am Strand

HGTVFolge vom 30.04.2023
Ein Leben in Pink

Ein Leben in PinkJetzt kostenlos streamen

Mein Haus am Strand

Folge vom 30.04.2023: Ein Leben in Pink

44 Min.Folge vom 30.04.2023

Gulf Shores, Alabama - ein Strandparadies am Golf von Mexiko. An diesem traumhaften Ort im Süden der USA wollen Marti und Daniel in eine Immobilie investieren. Die Idee: Ein Schnäppchenhaus für unter 350.000 Dollar ergattern, nach allen Regeln der Kunst aufhübschen und anschließend als Feriendomizil selbst nutzen oder an Erholungssuchende vermieten! Ein passendes Objekt hat das Paar schnell gefunden. Doch die Renovierungsarbeiten verschlingen jede Menge Zeit und Geld.

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