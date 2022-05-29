Mein Haus am Strand
Folge vom 29.05.2022: Washingtons Tintenfisch-Bad
45 Min.Folge vom 29.05.2022
Ein Ehepaar und seine kleine Tochter machen sich auf die Suche nach einem Ferienhaus an der malerischen Küste von Ocean Shores, zweieinhalb Stunden südwestlich von Seattle. In ihrem Strandhaus wollen sie die ganze Familie zusammenbringen und die Zeit gemeinsam genießen. Die beiden wünschen sich ein Haus direkt am Wasser im maritimen Landhausstil, mit drei Schlafzimmern und drei Bädern. Für die Immobilie inklusive Renovierung haben sie ein Budget von 390.000 Dollar. Mit ihrem Makler machen sie sich auf die Suche.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6-7: Warner Bros. Discovery, Inc.