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Mein Haus am Strand

Zwei Profis im Einsatz

HGTVFolge vom 22.02.2025
Zwei Profis im Einsatz

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Mein Haus am Strand

Folge vom 22.02.2025: Zwei Profis im Einsatz

44 Min.Folge vom 22.02.2025

Mallory und Daniel suchen nach ihrem Traumhaus in Okaloosa County, einem malerischen Flecken im Nordwesten Floridas, bekannt für seine breiten Strände und das smaragdgrüne Wasser. Mit einem Budget von 375.000 Dollar, inklusive Renovierungen, hoffen sie, ein erschwingliches Strandhaus zu finden, das sie in ihr Paradies verwandeln können. Die Gegend ist gefragt, und die Konkurrenz ist groß. Die Besichtigungen gehen die beiden mit professionellem Blick an, denn sie arbeiten beide als Immobilienprofis. Ob ihnen das auch einen Vorteil bei der Haussuche bringt?

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