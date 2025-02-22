Mein Haus am Strand
Folge vom 22.02.2025: Zwei Profis im Einsatz
44 Min.Folge vom 22.02.2025
Mallory und Daniel suchen nach ihrem Traumhaus in Okaloosa County, einem malerischen Flecken im Nordwesten Floridas, bekannt für seine breiten Strände und das smaragdgrüne Wasser. Mit einem Budget von 375.000 Dollar, inklusive Renovierungen, hoffen sie, ein erschwingliches Strandhaus zu finden, das sie in ihr Paradies verwandeln können. Die Gegend ist gefragt, und die Konkurrenz ist groß. Die Besichtigungen gehen die beiden mit professionellem Blick an, denn sie arbeiten beide als Immobilienprofis. Ob ihnen das auch einen Vorteil bei der Haussuche bringt?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.