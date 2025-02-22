Mein Haus am Strand
Folge vom 22.02.2025: Das Spinnenparadies
45 Min.Folge vom 22.02.2025
Val und Starla träumen von einem gemütlichen Strandhaus in Ocean Park, Washington, das ihnen als Wochenend-Rückzugsort und gleichzeitig als Renovierungsprojekt dient. Mit einem Budget von 450.000 Dollar suchen sie ein Zuhause, das Platz für Freunde und Familie bietet, mit direkter Nähe zum Strand und einem eingezäunten Garten für ihre Hunde. Ihre Besichtigungen führen sie zu verschiedenen charmanten, aber renovierungsbedürftigen Objekten. Werden sie eines der potenziellen Traumhäuser in ihr persönliches Strandparadies verwandeln?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.