Mein Kleinstadt-Traumhaus

Salsa und Hot Sauce

HGTVFolge vom 17.06.2025
Salsa und Hot Sauce

Salsa und Hot SauceJetzt kostenlos streamen

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge vom 17.06.2025: Salsa und Hot Sauce

44 Min.

Ein Paar mit einem wachsenden Lebensmittel-Start-up sucht ein Haus, das mehr kann: Ein spezieller Garten für Chilis und Kräuter ist Pflicht – und am besten stimmt auch alles drum herum. Ben und Erin stehen unter Zeitdruck, um eine lebendige Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich zu schaffen.

