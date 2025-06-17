Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge vom 17.06.2025: Salsa und Hot Sauce
44 Min.Folge vom 17.06.2025
Ein Paar mit einem wachsenden Lebensmittel-Start-up sucht ein Haus, das mehr kann: Ein spezieller Garten für Chilis und Kräuter ist Pflicht – und am besten stimmt auch alles drum herum. Ben und Erin stehen unter Zeitdruck, um eine lebendige Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich zu schaffen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.