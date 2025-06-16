Mein Kleinstadt-Traumhaus
Folge vom 16.06.2025: Die Milchbar
45 Min.Folge vom 16.06.2025
Nach seiner Scheidung wagt Erins Kumpel einen Neustart – in seiner alten Wohnung, die dringend ein neues Lebensgefühl braucht. Ben und Erin schaffen aus dem nüchternen Junggesellen-Apartment ein maßgeschneidertes Zuhause mit Charakter – und vielleicht auch die Wiedervereinigung ihrer alten Band.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
