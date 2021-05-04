Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 04.05.2021: Megan
88 Min.Folge vom 04.05.2021Ab 12
Megan Davis aus Taylorville, Illinois, ist erst 24, doch ihr Gesundheitszustand gleicht dem einer alten Frau. Sie wiegt inzwischen über 270 Kilo, kann nicht mehr Auto fahren und ist so unbeweglich, dass Selbstversorgung unmöglich scheint. Deshalb lebt Megan im Haus ihrer Mutter - eine Krankenschwester, die der Fettleibigkeit ihrer Tochter eigentlich Einhalt gebieten sollte. Doch das Gegenteil ist der Fall: Da Meg nur glücklich ist, wenn sie Berge von Kalorien verdrückt, wird sie ständig von Mama bekocht. Ihre letzte Rettung ist Experte Dr. Now, und so reisen Mutter und Tochter von Illinois nach Houston.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
