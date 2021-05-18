Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 18.05.2021: Leneatha
88 Min.Folge vom 18.05.2021Ab 12
Leneatha Reed aus Meridian, Mississippi, bringt mittlerweile 279 Kilo auf die Waage und kommt morgens kaum aus dem Bett. Wegen des extremen Übergewichts hat sie am ganzen Körper Schmerzen und Angst, dass ihre Knie sie bald nicht mehr tragen. Doch Leneatha muss durchhalten, denn sie hat ihre zweijährige, asthmakranke Tochter Kenlyn zu ernähren und mehrmals täglich mit Sauerstoff zu versorgen. Deshalb arbeitet die 40-Jährige Vollzeit und bringt Kenlyn jeden Morgen zur Tagesmutter. Aber wenn Leneatha weiter zunimmt, verliert sie ihren Job, denn schon jetzt steht sie den Arbeitstag kaum noch durch.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.