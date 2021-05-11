Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 11.05.2021: Ashley T
89 Min.Folge vom 11.05.2021Ab 12
Ashley Taylor aus Temple, Texas, ist so fettleibig, dass sie ihren Alltag kaum mehr bewältigen kann. Mit ihren 220 Kilo hat die 24-Jährige so starke Schmerzen in den Beinen und im Rücken, dass sie es fast nicht schafft, zu duschen und sich sauber zu halten. Doch Ashley kann nicht aufhören, Kalorien in sich hineinzustopfen. Essen ist wie eine Droge für sie, das höchste aller Gefühle. Und sobald die junge Frau damit aufhört, fällt sie in ein schwarzes Loch. Die Völlerei begann in ihrer Kindheit und wurde extrem schlimm, nachdem ein Nachbar sie vergewaltigt hatte. Wird Ashley eine OP zur Gewichtsreduktion helfen können?
