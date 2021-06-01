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Mein Leben mit 300 kg

Carrie

TLCFolge vom 01.06.2021
Carrie

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Mein Leben mit 300 kg

Folge vom 01.06.2021: Carrie

88 Min.Folge vom 01.06.2021Ab 12

Carrie Johnson aus Huntington, Texas, bringt 274 Kilo auf die Waage und hat so starke Schmerzen in den Knien, dass sie sich kaum noch bewegen kann. Ihre Beine sind dick wie Baumstämme, weil die 37-Jährige unter Lymphödemen leidet, die immer schlimmer werden. Ohne ihren Mann Christopher wäre Carrie völlig hilflos – er tut alles für sie: wäscht sie von Kopf bis Fuß, kauft ein, kocht und schmeißt den ganzen Haushalt. Doch was wie grenzenlose Liebe aussieht, ist in Wirklichkeit eine gefährliche Co-Abhängigkeit. – Nur wenn Carrie körperlich eingeschränkt ist, spielt Chris eine zentrale Rolle in ihrem Leben.

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