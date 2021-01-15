"Unfassbar": Mit Stickstoff und mediterraner Küche zum Wochensieg?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 15.01.2021: "Unfassbar": Mit Stickstoff und mediterraner Küche zum Wochensieg?
44 Min.Folge vom 15.01.2021Ab 6
Zum Wochenfinale geht es zu Costa Vasilopoulos und seinem "Restaurant Unfassbar". Der aufgedrehte, flippige Gastgeber ist gebürtiger Grieche, gelernter Restaurantfachmann und in der Gastronomie groß geworden. Alles, was er in der Küche zaubert, hat er sich selbst beigebracht und Rezepte ganz nach seinem Geschmack verändert. Ein klares Konzept gibt es nicht, denn Costa bringt auf den Teller, was er gut findet. Ob er mit seiner Art den Profi und die Konkurrenz überzeugt?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen