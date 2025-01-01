Im "Mainly Stendal" kocht das Auge mit!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Im "Mainly Stendal" kocht das Auge mit!
44 Min.Ab 6
Die Magdeburger Runde macht heute einen Abstecher nach Stendal: Hier geht Küchenmeister Jörg mit seinem Foodstore & Restaurant "Mainly" ins Rennen. Zwar noch recht frisch auf dem Markt, punktet das Lokal gekonnt mit moderner industrieller Einrichtung, Crossover-Gerichten und Bowls in diversen Variationen. Jörgs erklärtes Tagesziel: volle zehn Punkte von allen Kollegen.
