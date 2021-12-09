"Fish, Beef & More" im Lokal "Aqua No.5"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.12.2021: "Fish, Beef & More" im Lokal "Aqua No.5"
44 Min.
Vorletzter Tag im Emsland: Ganz frisch gestartet und entsprechend motiviert, ist Gastgeber Tariq, der sich mit seinem "Aqua No.5" einen Traum verwirklicht hat. "Fish, Beef & More" heißt sein Motto, mit dem der gelernte Koch den Gastro-Thron erobern will. Heute gilt es aber erstmal, sich seinen vier Mitstreiter:innen von der allerbesten Seite zu präsentieren.
