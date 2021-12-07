Alte Schule in der "Pfeffermühle"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 07.12.2021: Alte Schule in der "Pfeffermühle"
45 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 6
Rustikal und bodenständig wird es am zweiten Tag: Im "Restaurant Pfeffermühle" in Löningen waltet der gestandene Wirt Klaus und will mit großem Erfahrungsschatz und ebenso großer Sympathie jede Menge Punkte holen. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau Marlies. Die Konkurrenz wird den beiden genau auf die Finger schauen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12, Season 14-15, Season 15-19: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen