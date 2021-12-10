Im "Zum Wacholderhain" kann selbst der Profi noch etwas lernen!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.12.2021: Im "Zum Wacholderhain" kann selbst der Profi noch etwas lernen!
44 Min.Folge vom 10.12.2021Ab 6
Grande Finale im Emsländer Örtchen Haselünne: Gastronom und Koch Ludger geht mit seinem "Zum Wacholderhain" ins Rennen und möchte vor allem mit seiner nagelneuen, hochmodernen Küche punkten. Als ehemaliger Soldat bringt Ludger ordentlich Biss und Siegeswillen mit - aber wird ihm das heute helfen, der spannenden Woche die Krone aufzusetzen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins