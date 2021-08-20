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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kann das "Balikçi-Fischhaus" mit frischem Fisch punkten?

Kabel EinsFolge vom 20.08.2021
Kann das "Balikçi-Fischhaus" mit frischem Fisch punkten?

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Folge vom 20.08.2021: Kann das "Balikçi-Fischhaus" mit frischem Fisch punkten?

44 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 6

Der letzte Tag bricht für Mike Süsser in Essen an. Es geht zu Gastgeber Ferhat und sein gemütliches "Balikçi-Fischhaus". Hier möchte er mit Gastfreundschaft und bester Qualität den Abschluss der Woche unvergesslich machen. Der Star ist hier definitiv das Produkt. Ring frei für das große Wochenfinale!

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