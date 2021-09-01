Edle Tropfen und gehobene Bistro Küche gibt's "Am Kiependraeger", NettetalJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 01.09.2021: Edle Tropfen und gehobene Bistro Küche gibt's "Am Kiependraeger", Nettetal
44 Min.Folge vom 01.09.2021Ab 6
Geballte Frauenpower gibt es am dritten Tag der Mönchengladbach-Woche: In Tanjas Restaurant "Am Kiependraeger" begeistert die Gastronomin ihre Gäste mit Gemütlichkeit und gutem Geschmack und wird von ihrer Tochter Dana im Service unterstützt. Ob heute der begehrte Goldene Teller in greifbare Nähe rückt?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen