Im "DINER" läuft nicht alles wie geplantJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.09.2021: Im "DINER" läuft nicht alles wie geplant
44 Min.Folge vom 06.09.2021Ab 6
Den Wochenauftakt im Saarland bestreitet Inhaber Ashraf in seinem "DINER". Der freundliche, ambitionierte Ägypter hat sich den Traum der eigenen Gastronomie verwirklicht und bietet mitten in der Saarbrücker Innenstadt handgemachte Pizza und Pasta an. Sein Lokal ist eine Kombination aus Restaurant und Schnellimbiss und Ashraf ist überzeugt, Mike und den Kollegen ordentlich einzuheizen!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen