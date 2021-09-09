Gibt es im "El Carnicero" das beste Steak Deutschlands?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 09.09.2021: Gibt es im "El Carnicero" das beste Steak Deutschlands?
44 Min.Folge vom 09.09.2021Ab 6
Torsten ist heiß auf den Sieg und möchte Profi Mike Süsser mit argentinischen Spezialitäten sowie saftigen Steaks überzeugen. Kann er damit an die langjährigen Erfolge seines alteingesessenen Lokals überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen