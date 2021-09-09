Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Gibt es im "El Carnicero" das beste Steak Deutschlands?

Kabel EinsFolge vom 09.09.2021
Gibt es im "El Carnicero" das beste Steak Deutschlands?

Gibt es im "El Carnicero" das beste Steak Deutschlands?Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 09.09.2021: Gibt es im "El Carnicero" das beste Steak Deutschlands?

44 Min.Folge vom 09.09.2021Ab 6

Torsten ist heiß auf den Sieg und möchte Profi Mike Süsser mit argentinischen Spezialitäten sowie saftigen Steaks überzeugen. Kann er damit an die langjährigen Erfolge seines alteingesessenen Lokals überzeugen?

Alle verfügbaren Folgen