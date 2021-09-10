Können die kleinen Teller im "Zapata" überzeugen?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 10.09.2021: Können die kleinen Teller im "Zapata" überzeugen?
44 Min.Folge vom 10.09.2021Ab 6
Im "Zapata" ist Gastgeber Jannik Herr über Töpfe und Pfannen und möchte seine Kollegen mit mediterraner Küche und Urlaubsflair begeistern. Jannik ist nicht nur ein siegeshungriger Mitstreiter, sondern als gelernter Koch natürlich besonders heiß auf den Sieg.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen