Deutsche Küche mit internationalen Highlights gibt es im "Ambach"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 27.09.2021: Deutsche Küche mit internationalen Highlights gibt es im "Ambach"
45 Min.Folge vom 27.09.2021Ab 6
Der Startschuss zur neuen Woche im Taunus fällt in Idstein im Lokal "Ambach" von Alexander. Die modern eingerichtete Location mit stilvoller Bar bietet Crossover-Küche und soll Metropolen-Feeling in die Kleinstadt bringen. Kann der lockere Quereinsteiger schon am ersten Tag den Wettbewerb für sich entscheiden?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen