Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Wird das "Gasthaus zur Eiche" die Konkurrenz verzaubern können?

Kabel EinsFolge vom 28.09.2021
Wird das "Gasthaus zur Eiche" die Konkurrenz verzaubern können?

Wird das "Gasthaus zur Eiche" die Konkurrenz verzaubern können?Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 28.09.2021: Wird das "Gasthaus zur Eiche" die Konkurrenz verzaubern können?

44 Min.Folge vom 28.09.2021Ab 6

Traditionell geht es weiter im "Gasthaus zur Eiche" von Inhaber Pascal. Im beschaulichen Oberbrechen kombiniert der gelernte Koch deutsche Klassiker mit modernen Einflüssen. Kann er den Geschmack von Kochexperte Mike Süsser und seinen Mitstreitern treffen oder fällt sein Konzept durch?

Alle verfügbaren Folgen