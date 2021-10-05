Kann das "Esszimmer by MyPlace" mit ihrer internationalen Küche punkten?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.10.2021: Kann das "Esszimmer by MyPlace" mit ihrer internationalen Küche punkten?
44 Min.Folge vom 05.10.2021Ab 6
Weiter geht es für Profi Mike Süsser nach Lautzenhausen, knapp 20 km vom Moselufer entfernt. Im Restaurant "Esszimmer" trifft er auf den stolzen Geschäftsführer Michael. Optisch ist sein Haus schon mal ein Hingucker, aber kann auch die internationale, moderne Küche punkten? Der Quereinsteiger und sein großes Team wollen alles geben, um den Goldenen Teller zu verdienen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen