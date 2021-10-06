Das "Litziger Lay" bietet österreichische Küche mitten in der PfalzJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.10.2021: Das "Litziger Lay" bietet österreichische Küche mitten in der Pfalz
44 Min.Folge vom 06.10.2021Ab 6
Bergfest an der herrlichen Mosel - und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn die heutige Gastgeberin und gebürtige Vorarlbergerin Ines bringt im "Litziger Lay" ihre Heimat kulinarisch an den Mann. Profikoch und Wahlösterreicher Mike Süsser wird sicher ganz genau hinschauen und der sympathischen Hobbyköchin vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben, bevor die vier Mitstreiter eintreffen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen