Kann die "Alte Remise" mit der eigenen Thüringer Küche überzeugen?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.10.2021: Kann die "Alte Remise" mit der eigenen Thüringer Küche überzeugen?
44 Min.Folge vom 12.10.2021Ab 6
Heute lädt Geschäftsführer Ingo in seine Eventlocation "Alte Remise" in Weimar-Tiefurt, in der er sich klassische Thüringer Küche mit dem gewissen Extra auf die Fahne geschrieben hat. Im ehemaligen Kutscherhaus vom Tiefurter Schloss will Ingo sowohl Profikoch Mike Süsser, als auch die Mitstreiter zu neuen Stammgästen machen. Ob ihm das gelingen wird?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen