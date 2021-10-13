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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Punjabi Virsa": Einzige indische Küche weit und breit

Kabel EinsFolge vom 13.10.2021
"Punjabi Virsa": Einzige indische Küche weit und breit

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Folge vom 13.10.2021: "Punjabi Virsa": Einzige indische Küche weit und breit

44 Min.Folge vom 13.10.2021Ab 6

Zum Bergfest versammelt sich die Erfurter "Mein Lokal, Dein Lokal"-Riege in Ahmeds Lokal "Punjabi Virsa". Das weit und breit einzige Lokal mit indischer Küche will sich mit diesem Alleinstellungsmerkmal einen Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Ob Ahmed heute die Höchstpunktzahl abgreifen kann?

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