"Punjabi Virsa": Einzige indische Küche weit und breitJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.10.2021: "Punjabi Virsa": Einzige indische Küche weit und breit
44 Min.Folge vom 13.10.2021Ab 6
Zum Bergfest versammelt sich die Erfurter "Mein Lokal, Dein Lokal"-Riege in Ahmeds Lokal "Punjabi Virsa". Das weit und breit einzige Lokal mit indischer Küche will sich mit diesem Alleinstellungsmerkmal einen Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Ob Ahmed heute die Höchstpunktzahl abgreifen kann?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen