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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Schöne Aussichten in der "Stiefelburg"

Kabel EinsFolge vom 15.10.2021
Schöne Aussichten in der "Stiefelburg"

Schöne Aussichten in der "Stiefelburg"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 15.10.2021: Schöne Aussichten in der "Stiefelburg"

44 Min.Folge vom 15.10.2021Ab 6

Zum Wochenfinale will Denis mit seinem Ausflugslokal mitten im Grünen punkten! Die "Stiefelburg" in Nauendorf nahe Erfurt bringt gutbürgerliche Küche auf den Teller und bietet Idylle, soweit das Auge reicht. Wird Denis die Konkurrenz abhängen und heute Abend den Goldenen Teller in seinem Lokal aufhängen können?

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