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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

In "Mataa`s Kitchen" gibt's mit Coolness gemischte westafrikanische Küche

Kabel EinsFolge vom 28.10.2021
In "Mataa`s Kitchen" gibt's mit Coolness gemischte westafrikanische Küche

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 28.10.2021: In "Mataa`s Kitchen" gibt's mit Coolness gemischte westafrikanische Küche

44 Min.Folge vom 28.10.2021Ab 6

Gute Laune, Coolness und außergewöhnliche Küche in Einem: In "Mataa's Kitchen" präsentiert Gastgeber Terry eine afrikanisch-asiatische Fusionsküche verpackt in jungem, frischem Ambiente. Der 31-Jährige ist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch leidenschaftlicher Rapper. Ob er Profikoch Mike Süsser und die vier Kollegen heute mit seinem Charme um den Finger wickeln kann?

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