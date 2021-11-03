Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Neumanns" in Haßfurt: "Hier gibt es fränkische Küche, aber neu Mann!"

Kabel EinsFolge vom 03.11.2021
"Neumanns" in Haßfurt: "Hier gibt es fränkische Küche, aber neu Mann!"

"Neumanns" in Haßfurt: "Hier gibt es fränkische Küche, aber neu Mann!"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 03.11.2021: "Neumanns" in Haßfurt: "Hier gibt es fränkische Küche, aber neu Mann!"

44 Min.Folge vom 03.11.2021Ab 6

Tim empfängt Profikoch Mike Süsser und die Kollegen in Haßfurt im Familienbetrieb "Neumanns", wo man sich der fränkisch-mediterranen Küche verschrieben hat. Bodenständig und doch zielgerichtet steuert der leidenschaftliche Gastronom den Wochensieg an. Kann er die Konkurrenz am Ende punktemäßig abhängen und für Begeisterung sorgen?

Alle verfügbaren Folgen