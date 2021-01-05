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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

100 Weine in der ehemaligen Ost-Berliner Kneipe "Parkstern"

Kabel EinsFolge vom 05.01.2021
100 Weine in der ehemaligen Ost-Berliner Kneipe "Parkstern"

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 05.01.2021: 100 Weine in der ehemaligen Ost-Berliner Kneipe "Parkstern"

44 Min.Folge vom 05.01.2021Ab 12

Damian Sagan führt die ehemalige Ost-Berliner Eckkneipe heute als Restaurant "Parkstern". Hier wird nicht nur gut gegessen, sondern viel Wert auf edle Tropfen gelegt. Aus knapp 100 unterschiedlichen Weinen sucht Damian die passende Weinbegleitung für jedes Gericht heraus. Der Besitzer will mit seinem Team und einem sehr hohen Niveau überzeugen und so die Höchstpunktzahl nach Weißensee holen.

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