Lübecker Wochenfinale im Restaurant "Amadeus"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.02.2021: Lübecker Wochenfinale im Restaurant "Amadeus"
44 Min.Folge vom 12.02.2021Ab 12
Großes Wochenfinale in der Lübeck-Woche! Helge Walter hat sich erst vor Kurzem gemeinsam mit seiner Frau den Traum der Selbständigkeit erfüllt und bietet nun gutbürgerliche Küche in gemütlicher Atmosphäre an. Klingt sympathisch, doch werden die strengen Mitstreiter ihren Quereinsteiger-Kollegen mit genügend Punkten belohnen? Der goldene Teller wartet!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen