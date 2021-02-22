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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Holzmühle": Bayerische Klassiker neu interpretiert

Kabel EinsFolge vom 22.02.2021
"Holzmühle": Bayerische Klassiker neu interpretiert

"Holzmühle": Bayerische Klassiker neu interpretiertJetzt kostenlos streamen

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Folge vom 22.02.2021: "Holzmühle": Bayerische Klassiker neu interpretiert

44 Min.Folge vom 22.02.2021Ab 12

Startschuss für die Gastronomen im kulinarischen Wettkampf in Würzburg und Umgebung! Zu Beginn der Woche starten wir in der Gemeinde Leinach in der "Holzmühle". Gastgeber Christof Zirkelbach hat hier als Koch und Geschäftsführer das Zepter in der Hand. Mit traditionellen fränkischen Gerichten sowie Witz und Charme will er bei der Konkurrenz und Profi Christian Lohse punkten. Ob ihm das gelingt?

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