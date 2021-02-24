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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Vrohstoff": Vegane und glutenfreie Küche

Kabel EinsFolge vom 24.02.2021
"Vrohstoff": Vegane und glutenfreie Küche

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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 24.02.2021: "Vrohstoff": Vegane und glutenfreie Küche

44 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 12

Halbfinale in Würzburg! Zur Wochenmitte begrüßt die Powerfrau Gina Schäflein die Konkurrenz. Sie vertritt als Gastronomin und gelernte Köchin mit voller Überzeugung das vegane Konzept ihres Restaurants "VROHSTOFF". Ausgewogene, kreative und gesunde Küche sind hier das A und O. Die vier Mitstreiter und Profi Christian Lohse sind schon gespannt!

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