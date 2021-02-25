"Zum Brunnenbäck": Landgasthof mit deutsch-fränkischer KücheJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 25.02.2021: "Zum Brunnenbäck": Landgasthof mit deutsch-fränkischer Küche
44 Min.Folge vom 25.02.2021Ab 12
Seit November 2018 schwingt Gastronom Alexander "Alex" Fuchsbauer in seinem Lokal "Zum Brunnenbäck" die Kochlöffel! Moderne fränkische Küche mit mediterranen Einflüssen steht hier auf dem Programm und soll für glückliche Gesichter sorgen. Alex ist hochmotiviert und überzeugt, den goldenen Teller ins Städtchen Reichenberg holen zu können!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen