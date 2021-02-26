"Tisch 7": moderne deutsche KücheJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.02.2021: "Tisch 7": moderne deutsche Küche
44 Min.Folge vom 26.02.2021Ab 12
Zum große Wochenfinale geht es für den Profi Christian Lohse in die von Würzburg rund vierzig Kilometer entfernten Stadt Schweinfurt! Heute bittet Thomas Nüßlein zu Tisch, genauer gesagt zu "Tisch 7". Er kredenzt seinen Gästen eine moderne deutsche Küche mit einem leichten mediterranen Einfluss. Jeder Punkt zählt, denn heute entscheidet sich, wer als Wochensieger vom Platz gehen wird!
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen