Königliches Ambiente in der "Schlossweinstube"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.03.2021: Königliches Ambiente in der "Schlossweinstube"
44 Min.Folge vom 02.03.2021Ab 6
Heute lädt Sternekoch Martin Scharff mitten im Heidelberger Schloss in die "Schlossweinstube" ein. Der Geschäftsführer möchte die Sterneküche für jedermann zugänglich machen. Doch jetzt gilt es erstmal, seine Mitstreiter zu begeistern. Kann Martin mit seinem Team im Heidelberger Schloss für einen märchenhaften Abend sorgen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen