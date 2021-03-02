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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Königliches Ambiente in der "Schlossweinstube"

Kabel EinsFolge vom 02.03.2021
Königliches Ambiente in der "Schlossweinstube"

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Folge vom 02.03.2021: Königliches Ambiente in der "Schlossweinstube"

44 Min.Folge vom 02.03.2021Ab 6

Heute lädt Sternekoch Martin Scharff mitten im Heidelberger Schloss in die "Schlossweinstube" ein. Der Geschäftsführer möchte die Sterneküche für jedermann zugänglich machen. Doch jetzt gilt es erstmal, seine Mitstreiter zu begeistern. Kann Martin mit seinem Team im Heidelberger Schloss für einen märchenhaften Abend sorgen?

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