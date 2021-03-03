Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Deutsche bürgerliche Küche im "Rheinblick"

Kabel EinsFolge vom 03.03.2021
Deutsche bürgerliche Küche im "Rheinblick"

Deutsche bürgerliche Küche im "Rheinblick"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 03.03.2021: Deutsche bürgerliche Küche im "Rheinblick"

44 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 6

An Tag drei führt es Profi Mike Süsser nach Waldsee ins Restaurant "Rheinblick". Knapp 40 Minuten von Heidelberg entfernt, möchte Geschäftsführerin Silke Heyer mit gutbürgerlicher Hausmannskost punkten. Die 34-Jährige ist eine echte Powerfrau und steht mit Leidenschaft hinter ihrem Lokal. Ob sie sich gegen ihre vier Mitstreiter durchsetzen kann?

Alle verfügbaren Folgen