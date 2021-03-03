Deutsche bürgerliche Küche im "Rheinblick"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 03.03.2021: Deutsche bürgerliche Küche im "Rheinblick"
44 Min.Folge vom 03.03.2021Ab 6
An Tag drei führt es Profi Mike Süsser nach Waldsee ins Restaurant "Rheinblick". Knapp 40 Minuten von Heidelberg entfernt, möchte Geschäftsführerin Silke Heyer mit gutbürgerlicher Hausmannskost punkten. Die 34-Jährige ist eine echte Powerfrau und steht mit Leidenschaft hinter ihrem Lokal. Ob sie sich gegen ihre vier Mitstreiter durchsetzen kann?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen