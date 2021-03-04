Mediterrane Küche im "Hüftgold", MannheimJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.03.2021: Mediterrane Küche im "Hüftgold", Mannheim
44 Min.Folge vom 04.03.2021Ab 6
Der 26-jährige Dario Troncone möchte alle mit seinem "Hüftgold" umhauen. Im Stadtteil Feudenheim in Mannheim liegt das Lokal direkt an einem Tennisplatz. Doch Vereinsheim ist ja nicht gleich Vereinsheim. Ob Dario dieses Match für sich entscheiden kann?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen